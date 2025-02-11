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В таком матче. Нападающий Манчестер Сити был вынужден уйти с поля

Англия

Ушёл на своих двух

В таком матче. Нападающий Манчестер Сити был вынужден уйти с поля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Сити" был вынужден уйти с поля.

На 29-й минуте матча Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Реалом" Джек Грилиш присел на газон. Судья подозвал медиков и после обследования нападающий с медиками ушёл с поля.

На замену вышел Фил Фоден, у которого против "Реала" 2 гола и один ассист.

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В этом сезоне Джек Грилиш сыграл в 24-х матчах, в которых забил 2 гола и отдал 6 голевых передач.

На момент написания новости "Манчестер Сити" выигрывает "Реал" со счётом 1:0.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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