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В таком матче. Нападающий Манчестер Сити был вынужден уйти с поля
Ушёл на своих двух
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Сити" был вынужден уйти с поля.
На 29-й минуте матча Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Реалом" Джек Грилиш присел на газон. Судья подозвал медиков и после обследования нападающий с медиками ушёл с поля.
На замену вышел Фил Фоден, у которого против "Реала" 2 гола и один ассист.
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В этом сезоне Джек Грилиш сыграл в 24-х матчах, в которых забил 2 гола и отдал 6 голевых передач.
На момент написания новости "Манчестер Сити" выигрывает "Реал" со счётом 1:0.
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