Кубок Англии. Эксетер Сити – Ноттингем Форест 2:2 (2:4 по пен). Сенсация в Кубке

"Ноттингем Форест" приехал в гости к представителю третьего дивизиона Англии "Эксетер Сити".

Хозяева уже на 5-й минуте открыли счёт. Отметился нападающий Джош Мадженнис. Гости отыгрались до конца тайма, а героем был Ибраим Сангаре, отдавший два ассиста.

Во втором тайме "лесники" пережили дежавю. 5 минут и гол Маджениса. "Эксетер Сити" сравнял счёт. Тренеры сделали замены.

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На 87-й минуте хозяева остались в меньшинстве – красную карточку получил защитник Эд Тернс.

Но на последних минутах дополнительного времени сотрясение получил нападающий Тайво Авонийи. Его заменил Крис Вуд.

Игра перешла в экстра-таймы и после в серию пенальти, в которой сильнее оказался "Ноттингем Форест"

Кубок Англии. 1/16 финала. Экзетер

"Эксетер Сити" - "Ноттингем Форест" 2:2

Голы: Мадженнис (5, 50) – Соса (15), Авонийи (37)