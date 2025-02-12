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Тоттенхэм нашел потенциальную замену Постекоглу в Серии А
Результаты побуждают к тренерским перестановкам
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги может попробовать свои силы в АПЛ. "Шпоры" близки к увольнению Анге Постекоглу и рассматривают итальянского специалиста в качестве фаворита.
Также среди претендентов называют два наставника других участников АПЛ – Андони Ираола ("Борнмут") и Марку Силва ("Фулхэм").
В последних 12 матчах Премьер-лиги лондонский клуб одержал всего 2 победы, обыграв на выезде "Саутгемптон" (5:0) и "Брентфорд" (2:0). Из-за неудачных результатов "Тоттенхэм" занимает лишь 14-е место, но входит в топ-4 самых результативных коллективов чемпионата.
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