  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тоттенхэм нашел потенциальную замену Постекоглу в Серии А
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тоттенхэм нашел потенциальную замену Постекоглу в Серии А

Англия
Обновлено

Результаты побуждают к тренерским перестановкам

Тоттенхэм нашел потенциальную замену Постекоглу в Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги может попробовать свои силы в АПЛ. "Шпоры" близки к увольнению Анге Постекоглу и рассматривают итальянского специалиста в качестве фаворита.

Читайте такжеПостекоглу - о поражении от Ливерпуля: Они были лучшей командой

Также среди претендентов называют два наставника других участников АПЛ – Андони Ираола ("Борнмут") и Марку Силва ("Фулхэм").

В последних 12 матчах Премьер-лиги лондонский клуб одержал всего 2 победы, обыграв на выезде "Саутгемптон" (5:0) и "Брентфорд" (2:0). Из-за неудачных результатов "Тоттенхэм" занимает лишь 14-е место, но входит в топ-4 самых результативных коллективов чемпионата.

По теме
yellow-arrow
Кубок Англии. Эксетер Сити – Ноттингем Форест 2:2 (2:4 по пен). Сенсация в Кубке
yellow-arrow
Неожиданно. Центрбек Динамо вошел в список игроков, которые могут заменить легенду Ливерпуля
yellow-arrow
В таком матче. Нападающий Манчестер Сити был вынужден уйти с поля
Тоттенхэм (Лондон) Андони Ираола Анге Постекоглу Марку Силва Симоне Индзаги
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Inter Live
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости