Гвардиола повторил свой худший сезон в тренерской карьере

В первом матче раунда плей-офф "горожане" проиграли дома "Реалу" (Мадрид), несмотря на преимущество в счете (1:2). В текущем сезоне "небесно-голубые" потерпели уже 12 поражений в 38 встречах.

Испанский специалист повторил худший сезон в тренерской карьере – 2019/20. Тогда английский коллектив также уступил 12 раз, но сделал это на протяжении всей кампании, а не за 3,5 месяца до ее завершения.

В последних шести поединках во всех соревнованиях "Манчестер Сити" проиграл трижды. В этом промежутке "горожане" пропустили 15 мячей.