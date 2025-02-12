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Гвардиола повторил свой худший сезон в тренерской карьере

Англия
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Гвардиола повторил свой худший сезон в тренерской карьере

Getty Images / Global Images Ukraine

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В первом матче раунда плей-офф "горожане" проиграли дома "Реалу" (Мадрид), несмотря на преимущество в счете (1:2). В текущем сезоне "небесно-голубые" потерпели уже 12 поражений в 38 встречах.

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Испанский специалист повторил худший сезон в тренерской карьере – 2019/20. Тогда английский коллектив также уступил 12 раз, но сделал это на протяжении всей кампании, а не за 3,5 месяца до ее завершения.

В последних шести поединках во всех соревнованиях "Манчестер Сити" проиграл трижды. В этом промежутке "горожане" пропустили 15 мячей.

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Источник:
Stats Du Foot
Опубликовал: Александр Симченко
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