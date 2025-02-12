Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола повторил свой худший сезон в тренерской карьере
Кризис продолжается
Getty Images / Global Images Ukraine
В первом матче раунда плей-офф "горожане" проиграли дома "Реалу" (Мадрид), несмотря на преимущество в счете (1:2). В текущем сезоне "небесно-голубые" потерпели уже 12 поражений в 38 встречах.
Испанский специалист повторил худший сезон в тренерской карьере – 2019/20. Тогда английский коллектив также уступил 12 раз, но сделал это на протяжении всей кампании, а не за 3,5 месяца до ее завершения.
В последних шести поединках во всех соревнованиях "Манчестер Сити" проиграл трижды. В этом промежутке "горожане" пропустили 15 мячей.
Популярное сейчас
- Дубля Холанда не хватило. Манчестер Сити - Реал 2:3. Видео голов и обзор матча
- Манчестер Сити - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Юношеская Лига УЕФА. Хоффенхайм U-19 - Шахтер U-19 5:1. Взрослые физически снесли детей...
- Пеп Гвардиола после матча Кубка Англии против Лейтона: Думаю, Нико сразу понял, что такое Премьер-лига
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены