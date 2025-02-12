Арсенал рассматривает возможность еще одной операции для своего защитника

Как сообщает журналист Сами Мокбель, долгосрочная физическая форма Такехиро Томиясу вызывает все большее беспокойство, поэтому "Арсенал" рассматривает возможность сделать вторую операцию на колене игрока.

Японец провел лишь шесть минут на поле в этом сезоне, выйдя на замену в концовке матча против "Саутгемптона" в октябре. Это было его первое появление после трехмесячного восстановления от травмы колена, из-за которой он пропустил начало сезона.

Однако после того матча Томиясу больше не выходил на поле из-за новой проблемы с коленом. По информации Mail Sport, существуют опасения относительно хронических трудностей с его коленом, и врачи рассматривают вариант хирургического вмешательства, которое могло бы решить эту проблему.

Операция потребует длительного восстановления и, вероятно, выведет Томиясу из игры на значительный период.

Напомним, что в 2023 году 26-летний защитник уже перенес операцию на колене, после которой восстанавливался три месяца. Учитывая это, второе хирургическое вмешательство станет серьезным ударом для Томиясу, чей период в "Арсенале" уже сопровождается постоянными проблемами с травмами.

Добавим, что контракт Томиясу с "Арсеналом" действует еще 18 месяцев, и клуб летом может рассмотреть предложения по его трансферу. Впрочем, если игрок решит лечь под нож, любые планы по его продаже придется отложить.