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Арне Слот назвал главную цель Ливерпуля на этот сезон
Наставник красных сказал, какой трофей он хочет выиграть с командой больше всего
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" дал интервью для TNT Sports, в котором он рассказал о том, как он празднует победы, а также назвал титул, который он хочет выиграть с мерсисайдцами больше всего.
— Как вы празднуете победу в матчах?
— Прежде всего после побед я чувствую себя очень счастливым. Конечно, я думаю о том, что стоит сказать своим игрокам. Затем я возвращаюсь к семье и друзьям. Иногда я могу позволить себе выпить бокал вина и немного сыра, что типично для нас, нидерландцев.
— Какой трофей вы больше всего хотите выиграть вместе с "Ливерпулем"?
— Я думаю, мы хотели бы выиграть каждый возможный трофей, однако если мы можем выбрать только один, то мы бы отдали предпочтение титулу Английской Премьер-лиги.
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Напомним, что "Ливерпуль" является лидером в АПЛ, набрав 56 очков после 23 матчей в чемпионате Англии. Сегодня, в среду 12-го февраля, состоится мерсисайдское дерби, где Слот встретится с "Эвертоном" Дэвида Мойеса.
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