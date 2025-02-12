Единственный форвард Арсенала вылетел до конца сезона из-за травмы

Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, нападающий "Арсенала" Кай Гаверц пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы подколенного сухожилия

У немца произошел разрыв подколенного сухожилия во время тренировочного сбора команды в Дубае. Пока что непонятно, понадобится ли 25-летнему игроку хирургическое вмешательство, но он сосредоточен на подготовке к началу сезона 2025/26.

Добавим, что в этом сезоне Кай Хаверц был доступен почти в каждой игре "Арсенала", забив 15 голов и отдав 5 результативных передач в 34 матчах во всех турнирах.