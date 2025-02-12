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Один из лидеров атаки Ливерпуля поделился мыслями накануне дерби
Его команду ждет серьезное испытание
Getty Images/Global Images Ukraine
Ключевой нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо поделился собственными мыслями накануне мерсисайдского дерби.
"Я считаю, что это одна из важнейших игр сезона. Мы все с нетерпением ждем этого матча, он очень важен для нас. Я сосредоточен сейчас исключительно на следующем поединке. Очевидно, мы хотим играть в свой футбол".
"Это дерби будет особенным для нас, потому что это последняя встреча между нами и "Эвертоном" на "Гудисоне". Это еще один фактор, который повлияет на эмоциональность поединка. Но мы должны оставаться максимально сосредоточенными, чтобы получить необходимый результат. Они являются очень хорошей командой, которая с приходом нового главного тренера демонстрирует великолепную игру. Надеюсь, что мы сможем добыть три очка", — добавил Гакпо.
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Матч между "Эвертоном" и "Ливерпулем" состоится уже сегодня, в среду 12-го февраля. Начало игры в 21:30.
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