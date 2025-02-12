Один из лидеров атаки Ливерпуля поделился мыслями накануне дерби

Ключевой нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо поделился собственными мыслями накануне мерсисайдского дерби.

"Я считаю, что это одна из важнейших игр сезона. Мы все с нетерпением ждем этого матча, он очень важен для нас. Я сосредоточен сейчас исключительно на следующем поединке. Очевидно, мы хотим играть в свой футбол".

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"Это дерби будет особенным для нас, потому что это последняя встреча между нами и "Эвертоном" на "Гудисоне". Это еще один фактор, который повлияет на эмоциональность поединка. Но мы должны оставаться максимально сосредоточенными, чтобы получить необходимый результат. Они являются очень хорошей командой, которая с приходом нового главного тренера демонстрирует великолепную игру. Надеюсь, что мы сможем добыть три очка", — добавил Гакпо.

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Матч между "Эвертоном" и "Ливерпулем" состоится уже сегодня, в среду 12-го февраля. Начало игры в 21:30.