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Лидер Арсенала верит, что они еще могут выиграть трофей в этом сезоне

Англия

Оптимизм - это хорошо

Лидер Арсенала верит, что они еще могут выиграть трофей в этом сезоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В интервью для Sky Sports полузащитник "Арсенала" Деклан Райс сказал, что "канониры" все еще могут выиграть большие трофеи в этом сезоне.

"Впереди еще очень долгий путь, и мы знаем, чего хотим достичь. Мы должны продолжать верить в то, во что верим, работать над тем, над чем работаем, и полностью доверять тренеру, игрокам и всем вокруг нас, что мы можем достичь чего-то великого.

Все зависит от нас, надо сделать этот следующий шаг. Впереди большие события. Нужно оставаться позитивными и двигаться вперед", - сказал Райс.

Напомним, что после 24-го тура "Арсенал" занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ с 50 очками, отставая от первого "Ливерпуля", у которого есть матч в запасе, на 6 пунктов.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Алексей Полищук
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