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Ливерпуль планирует подписать центрального защитника этим летом

Англия

Раскрыты три ключевые цели

Ливерпуль планирует подписать центрального защитника этим летом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает журналист Руди Галетти, "Ливерпуль" планирует подписать нового центрального защитника летом, и, как стало известно TEAMtalk, в их списке кандидатов есть звезда "Борнмута" Дин Хейсен.

"Красные" стремятся укрепить оборону на фоне неопределенности относительно будущего Вирджила ван Дейка, хотя планируют подписать защитника независимо от решения своего капитана.

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За Хейсеном также следят "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Реал Мадрид" и "Бавария". Поэтому конкуренция будет очень серьезной.

"Ливерпуль" рассматривает и других защитников. В сферу их интересов входит защитник "Фейеноорда" Давид Ганцко, которого Арне Слот хорошо знает со времен работы в нидерландском клубе.

Еще одним потенциальным вариантом является Джоррел Хато из "Аякса". В этом сезоне он преимущественно выступал на позиции левого защитника, хотя Слот видит в нем перспективного центрбека.

Напомним, что "Ливерпуль" является лидером в АПЛ, набрав 56 очков после 23 матчей в чемпионате Англии.

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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Алексей Полищук
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