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Ливерпуль планирует подписать центрального защитника этим летом
Раскрыты три ключевые цели
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает журналист Руди Галетти, "Ливерпуль" планирует подписать нового центрального защитника летом, и, как стало известно TEAMtalk, в их списке кандидатов есть звезда "Борнмута" Дин Хейсен.
"Красные" стремятся укрепить оборону на фоне неопределенности относительно будущего Вирджила ван Дейка, хотя планируют подписать защитника независимо от решения своего капитана.
За Хейсеном также следят "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Реал Мадрид" и "Бавария". Поэтому конкуренция будет очень серьезной.
"Ливерпуль" рассматривает и других защитников. В сферу их интересов входит защитник "Фейеноорда" Давид Ганцко, которого Арне Слот хорошо знает со времен работы в нидерландском клубе.
Еще одним потенциальным вариантом является Джоррел Хато из "Аякса". В этом сезоне он преимущественно выступал на позиции левого защитника, хотя Слот видит в нем перспективного центрбека.
Напомним, что "Ливерпуль" является лидером в АПЛ, набрав 56 очков после 23 матчей в чемпионате Англии.
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