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Ключевой защитник Арсенала готов покинуть клуб летом

Англия

За ним охотится Реал

Ключевой защитник Арсенала готов покинуть клуб летом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Арсенал" рискует остаться без ключевого центрального защитника.

Как сообщил журналист Экрем Конур, 23-летний Уильям Салиба готов покинуть команду, если мадридский "Реал" сделает весомое предложение во время летнего трансферного окна.

Ранее появлялась информация о том, что французский центрбек является главной целью "сливочных".

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В этом сезоне Уильям Салиба провел 33 матча в составе "канониров" во всех турнирах, отметившись двумя голами. По версии известного сайта Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

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Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Вильям Салиба
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Источник:
Ekrem Konur
Опубликовал: Андрей Журба
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