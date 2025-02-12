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Ключевой защитник Арсенала готов покинуть клуб летом
За ним охотится Реал
Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" рискует остаться без ключевого центрального защитника.
Как сообщил журналист Экрем Конур, 23-летний Уильям Салиба готов покинуть команду, если мадридский "Реал" сделает весомое предложение во время летнего трансферного окна.
Ранее появлялась информация о том, что французский центрбек является главной целью "сливочных".
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В этом сезоне Уильям Салиба провел 33 матча в составе "канониров" во всех турнирах, отметившись двумя голами. По версии известного сайта Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.
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