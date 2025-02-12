Манчестер Юнайтед заинтересован в подписании талантливого защитника РБ Лейпциг

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к талантливому центральному защитнику "РБ Лейпциг".

Как сообщает немецкое издание Bild, представители английского топ-клуба внимательно наблюдают за 22-летним Кастелло Лукеба, который является ключевым игроком «красных быков» в текущем сезоне.

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Известно, что в новом контракте футболиста прописана сумма отступных в размере 75 миллионов фунтов стерлингов. Агенты французского защитника готовятся к большому трансферу уже этим летом.

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В этом сезоне Кастелло Лукеба провел 18 игр за "РБ Лейпциг" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.