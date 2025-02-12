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Известно, рассчитывает ли Арсенал на свободных агентов из-за травм игроков атаки
Клуб не воспользовался возможностью в зимнее трансферное окно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" сейчас находится в шатком положении из-за большого количества травмированных игроков атаки. В клубе не воспользовались возможностью усиления во время зимнего трансферного окна.
Известный журналист Грэм Бейли из издания TBR Football сообщает, что руководство "канониров" не собирается подписывать никого, кто доступен сейчас на рынке свободных агентов, несмотря на то, что в команде осталось трое здоровых нападающих, включая арендованного Рахима Стерлинга из лондонского "Челси".
Сейчас в лазарете "Арсенала" находится Букайо Сака, Габриэль Жезус, Габриэль Мартинелли, Кай Гаверц, Бен Уайт и Такехиро Томиясу.
Однако отметим, что это никоим образом не повлияет на действия агентов игроков, которые будут активно предлагать услуги своих клиентов команде, которая пытается догнать "Ливерпуль" в АПЛ.
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На данный момент "Арсенал" занимает вторую строчку в АПЛ, набрав 50 очков в 24 матчах чемпионата Англии.
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