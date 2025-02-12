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Известно, рассчитывает ли Арсенал на свободных агентов из-за травм игроков атаки

Англия

Клуб не воспользовался возможностью в зимнее трансферное окно

Известно, рассчитывает ли Арсенал на свободных агентов из-за травм игроков атаки

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Арсенал" сейчас находится в шатком положении из-за большого количества травмированных игроков атаки. В клубе не воспользовались возможностью усиления во время зимнего трансферного окна.

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Известный журналист Грэм Бейли из издания TBR Football сообщает, что руководство "канониров" не собирается подписывать никого, кто доступен сейчас на рынке свободных агентов, несмотря на то, что в команде осталось трое здоровых нападающих, включая арендованного Рахима Стерлинга из лондонского "Челси".

Сейчас в лазарете "Арсенала" находится Букайо Сака, Габриэль Жезус, Габриэль Мартинелли, Кай Гаверц, Бен Уайт и Такехиро Томиясу.

Однако отметим, что это никоим образом не повлияет на действия агентов игроков, которые будут активно предлагать услуги своих клиентов команде, которая пытается догнать "Ливерпуль" в АПЛ.

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На данный момент "Арсенал" занимает вторую строчку в АПЛ, набрав 50 очков в 24 матчах чемпионата Англии.

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Арсенал (Лондон) Габриэл Жезус Кай Хавертц Букайо Сака
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Источник:
TBR Football
Опубликовал: Андрей Журба
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