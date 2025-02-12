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Манчестер Юнайтед лидирует в гонке за подписание талантливого нападающего Спортинга
Английский топ-клуб уже сделал предложение контракта
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" является фаворитом в борьбе за трансфер талантливого нападающего лиссабонского "Спортинга".
Согласно информации от журналиста Николо Скиры, среди всех европейских топ-клубов, которые наблюдают за 17-летним Жеовани Кенда, руководство "красных дьяволов" достигло значительного успеха в том, чтобы убедить молодого футболиста присоединиться именно к их команде, которую возглавляет его бывший наставник Рубен Аморим.
Отмечается, что "МЮ" уже предложил игроку контракт до 2030 года с опцией его продления на еще один год.
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В текущем сезоне Жеовани Кенда забил два гола и отдал 7 результативных передач в 37 матчах за "Спортинг" во всех турнирах. По версии известного сайта Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.
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