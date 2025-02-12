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Манчестер Юнайтед готовится к новой волне сокращений
Клуб планирует уволить от 100 до 200 сотрудников
Jon Super/Telegraph
"Манчестер Юнайтед" продолжает оптимизировать свою структуру и искать пути для снижения расходов. Совладелец клуба сэр Джим Рэтклифф рассматривает возможность проведения новой волны сокращений персонала.
Как стало известно, руководство "Юнайтед" планирует уволить от 100 до 200 сотрудников. Точное количество уволенных и конкретные отделы, которых коснется сокращение, будут определены в течение ближайших двух недель.
Это уже не первая волна сокращений в "Манчестер Юнайтед". Ранее клуб уволил около 250 сотрудников.
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