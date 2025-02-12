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Тренер Барселоны заблокировал январский трансфер центрбека команды
Об этом пишет Фабрицио Романо
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик заблокировал возможный переход центрального защитника Эрика Гарсии в другой клуб.
По информации Фабрицио Романо, было предложение от "Комо", который был готов заплатить за футболиста 7 миллионов евро плюс бонусы. Однако, Флик настаивал на том, чтобы Гарсия останется в каталонском клубе.
Эрик в текущем сезоне сыграл 22 матча, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
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