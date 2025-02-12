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Тренер Барселоны заблокировал январский трансфер центрбека команды

Англия

Об этом пишет Фабрицио Романо

Тренер Барселоны заблокировал январский трансфер центрбека команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик заблокировал возможный переход центрального защитника Эрика Гарсии в другой клуб.

По информации Фабрицио Романо, было предложение от "Комо", который был готов заплатить за футболиста 7 миллионов евро плюс бонусы. Однако, Флик настаивал на том, чтобы Гарсия останется в каталонском клубе.

Эрик в текущем сезоне сыграл 22 матча, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Барселона Эрик Гарсия Ханси Флик
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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