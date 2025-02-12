Тренер Барселоны заблокировал январский трансфер центрбека команды

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик заблокировал возможный переход центрального защитника Эрика Гарсии в другой клуб.

По информации Фабрицио Романо, было предложение от "Комо", который был готов заплатить за футболиста 7 миллионов евро плюс бонусы. Однако, Флик настаивал на том, чтобы Гарсия останется в каталонском клубе.

Эрик в текущем сезоне сыграл 22 матча, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.