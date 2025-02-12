Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитник Ливерпуля проводит юбилейную встречу в Премьер-Лиге
Даже не верится
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Ливерпуля" проводит юбилейную встречу в Премьер-Лиге.
"Мерсисайдцы" сообщили, что Райан Гравенберх, вышедший в стартовом составе, проведёт 50-ю встречу за клуб в АПЛ.
50 #PL appearances for Ryan ???????????? pic.twitter.com/y2PT1CUjdu— Liverpool FC (@LFC) February 12, 2025
Нидерландский полузащитник в 49-ти матчах Премьер-Лиги отметился голом и двумя голевыми передачами.
Райан Гравенберх присоединился к "Ливерпулю" в сентябре 2023 года. Трансфер из "Баварии" обошёлся английскому клубу в 40 млн евро.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Райан Гравенберх сыграл в 23-х матчах Премьер-Лиги. В которых отметился двумя голевыми передачами – против "Саутгемптона" и "Вест Хэма". Также на счету полузащитника 5 жёлтых карточек.
Напомним, что "Ливерпуль" сегодня сыграет перенесённый матч против "Эвертона". Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Брюгге - Аталанта. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 12.02.2025
- Задерживал лично Малюк: СБУ разоблачила топового шпиона ФСБ в своих рядах
- Открытие из АПЛ и перспективный защитник Динамо. Они заслуживают дебюта в сборной Украины
- "Это единственная причина": Гвардиола объяснил, почему Грилиш не получает игровое время
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф