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Полузащитник Ливерпуля проводит юбилейную встречу в Премьер-Лиге

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Полузащитник Ливерпуля проводит юбилейную встречу в Премьер-Лиге

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Ливерпуля" проводит юбилейную встречу в Премьер-Лиге.

"Мерсисайдцы" сообщили, что Райан Гравенберх, вышедший в стартовом составе, проведёт 50-ю встречу за клуб в АПЛ.

Нидерландский полузащитник в 49-ти матчах Премьер-Лиги отметился голом и двумя голевыми передачами.

Райан Гравенберх присоединился к "Ливерпулю" в сентябре 2023 года. Трансфер из "Баварии" обошёлся английскому клубу в 40 млн евро.

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В этом сезоне Райан Гравенберх сыграл в 23-х матчах Премьер-Лиги. В которых отметился двумя голевыми передачами – против "Саутгемптона" и "Вест Хэма". Также на счету полузащитника 5 жёлтых карточек.

Напомним, что "Ливерпуль" сегодня сыграет перенесённый матч против "Эвертона". Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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