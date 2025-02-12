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Легенда Манчестер Юнайтед - об уходе Уокера из Ман Сити: Очень странно видеть, как он уходит в аренду в Милан

Англия

Руни поделился своими мыслями

Легенда Манчестер Юнайтед - об уходе Уокера из Ман Сити: Очень странно видеть, как он уходит в аренду в Милан

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Уэйн Руни, бывший форвард "Манчестер Юнайтед", высказался о переходе правого защитника "Манчестер Сити" Кайла Уокера в "Милан" на правах аренды.

"Я думаю, всем понятна важность Кайла Уокера для "Манчестер Сити" за последние 7-8 лет. По моему мнению, очень странно видеть, как он уходит в аренду в "Милан". На данном этапе сезона, когда "Манчестер Сити" испытывает трудности, отдавать в аренду Кайла, который является капитаном клуба, действительно странно", - сказал Руни.

Уокер перешел к итальянскому гранду на правах аренды, но в договоре прописана опция выкупа игрока, которая не является обязательной.

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Кайл Уокер Уэйн Руни Манчестер Сити Милан
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Источник:
Goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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