Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легенда Манчестер Юнайтед - об уходе Уокера из Ман Сити: Очень странно видеть, как он уходит в аренду в Милан
Руни поделился своими мыслями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Уэйн Руни, бывший форвард "Манчестер Юнайтед", высказался о переходе правого защитника "Манчестер Сити" Кайла Уокера в "Милан" на правах аренды.
"Я думаю, всем понятна важность Кайла Уокера для "Манчестер Сити" за последние 7-8 лет. По моему мнению, очень странно видеть, как он уходит в аренду в "Милан". На данном этапе сезона, когда "Манчестер Сити" испытывает трудности, отдавать в аренду Кайла, который является капитаном клуба, действительно странно", - сказал Руни.
Уокер перешел к итальянскому гранду на правах аренды, но в договоре прописана опция выкупа игрока, которая не является обязательной.
Популярное сейчас
- Брюгге - Аталанта. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 12.02.2025
- Черноморец не доиграл матч с грузинской Дилой из-за конфликтов с соперником
- Холанд обогнал двух легенд в списке лучших бомбардиров ЛЧ - один из них украинец
- Кубок Англии. Лейтон Ориент - Манчестер Сити 1:2. Видео голов и обзор матча
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф