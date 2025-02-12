Легенда Манчестер Юнайтед - об уходе Уокера из Ман Сити: Очень странно видеть, как он уходит в аренду в Милан

Уэйн Руни, бывший форвард "Манчестер Юнайтед", высказался о переходе правого защитника "Манчестер Сити" Кайла Уокера в "Милан" на правах аренды.

"Я думаю, всем понятна важность Кайла Уокера для "Манчестер Сити" за последние 7-8 лет. По моему мнению, очень странно видеть, как он уходит в аренду в "Милан". На данном этапе сезона, когда "Манчестер Сити" испытывает трудности, отдавать в аренду Кайла, который является капитаном клуба, действительно странно", - сказал Руни.

Уокер перешел к итальянскому гранду на правах аренды, но в договоре прописана опция выкупа игрока, которая не является обязательной.