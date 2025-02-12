Второй раз в истории. Ливерпуль перед матчем с Эвертоном отметился уникальным достижением

"Ливерпуль" перед матчем с "Эвертоном" отметился уникальным достижением.

В стартовом составе "мерсисайдцев" нет ни одного англичанина. Это случилось впервые с 1912 года. Тогда "Ливерпуль" на матч против "Арсенала" вышел полностью шотландцами.

Стартовый состав "Ливерпуля" состоит из представителей 9 стран

Нидерланды: Ван Дейк, Гакпо, Гравенберх

Франция: Конате

Венгрия: Собослаи

Шотландия: Робертсон

Северная Ирландия: Брэдли

Египет: Салах

Бразилия: Алиссон

Аргентина: Мак Аллистер

Колумбия: Диаз

The Reds to take on Everton ???? #EVELIV — Liverpool FC (@LFC) February 12, 2025

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Напомним, что "Ливерпуль" 12 февраля играет перенесённый из-за погоды матч с "Эвертоном". Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.