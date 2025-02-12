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Второй раз в истории. Ливерпуль перед матчем с Эвертоном отметился уникальным достижением

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И такое бывает

Второй раз в истории. Ливерпуль перед матчем с Эвертоном отметился уникальным достижением

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" перед матчем с "Эвертоном" отметился уникальным достижением.

В стартовом составе "мерсисайдцев" нет ни одного англичанина. Это случилось впервые с 1912 года. Тогда "Ливерпуль" на матч против "Арсенала" вышел полностью шотландцами.

Стартовый состав "Ливерпуля" состоит из представителей 9 стран

  • Нидерланды: Ван Дейк, Гакпо, Гравенберх
  • Франция: Конате
  • Венгрия: Собослаи
  • Шотландия: Робертсон
  • Северная Ирландия: Брэдли
  • Египет: Салах
  • Бразилия: Алиссон
  • Аргентина: Мак Аллистер
  • Колумбия: Диаз
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Напомним, что "Ливерпуль" 12 февраля играет перенесённый из-за погоды матч с "Эвертоном". Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

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Источник:
Michael Reid
Опубликовал: Владислав Прийменко
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