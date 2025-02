Второй раз в истории. Ливерпуль перед матчем с Эвертоном отметился уникальным достижением

"Ливерпуль" перед матчем с "Эвертоном" отметился уникальным достижением.

В стартовом составе "мерсисайдцев" нет ни одного англичанина. Это случилось впервые с 1912 года. Тогда "Ливерпуль" на матч против "Арсенала" вышел полностью шотландцами.

Стартовый состав "Ливерпуля" состоит из представителей 9 стран

The Reds to take on Everton ???? #EVELIV