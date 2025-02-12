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Второй раз в истории. Ливерпуль перед матчем с Эвертоном отметился уникальным достижением
И такое бывает
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" перед матчем с "Эвертоном" отметился уникальным достижением.
В стартовом составе "мерсисайдцев" нет ни одного англичанина. Это случилось впервые с 1912 года. Тогда "Ливерпуль" на матч против "Арсенала" вышел полностью шотландцами.
Стартовый состав "Ливерпуля" состоит из представителей 9 стран
- Нидерланды: Ван Дейк, Гакпо, Гравенберх
- Франция: Конате
- Венгрия: Собослаи
- Шотландия: Робертсон
- Северная Ирландия: Брэдли
- Египет: Салах
- Бразилия: Алиссон
- Аргентина: Мак Аллистер
- Колумбия: Диаз
The Reds to take on Everton ???? #EVELIV— Liverpool FC (@LFC) February 12, 2025
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Напомним, что "Ливерпуль" 12 февраля играет перенесённый из-за погоды матч с "Эвертоном". Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.
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