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Экс-защитник Ливерпуля рассказал, что если клуб выиграет дерби с Эвертоном, то он будет в шаге от трофея
Верит в клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-защитник "Ливерпуля" рассказал, что если клуб выиграет дерби с Эвертоном, то он будет в шаге от трофея.
По словам Джейми Каррагера, победа над "Эвертоном" даст "Ливерпулю" огромное преимущество в турнирной таблице.
"Когда вы говорите о мерсисайдском дерби на этой неделе, это самая важная игра сезона. Если "Ливерпуль" выиграет, они почти дотянутся до трофея
Преимущество в девять очков за 14 игр до конца сезона — это огромное преимущество, учитывая форму, в которой сейчас находится "Ливерпуль", — говорит Каррагер.
Также эксперт считает, что "Арсеналу" такой отрыв не по силам.
"Если бы они смогли одержать победу над "Эвертоном", психологически это стало бы огромным подспорьем для "Ливерпуля", но я не думаю, что многие в "Арсенале" поверили бы, что они смогут отыграться, потому что на этом этапе сезона отрыв был бы огромным", - сказал Каррагер.
Экс-защитник назвал важные турниры для "Ливерпуля".
"Самое важное — выиграть крупные трофеи, а два самых крупных — это чемпионат и Лига чемпионов.
Этот сезон может стать потрясающим", - сказал экс-защитник.
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Напомним, что "Эвертон" принимает "Ливерпуль" в перенесённом матче Премьер-Лиги. Счёт на момент написания новости 1:1.
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