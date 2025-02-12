Экс-защитник "Ливерпуля" рассказал, что если клуб выиграет дерби с Эвертоном, то он будет в шаге от трофея.

По словам Джейми Каррагера, победа над "Эвертоном" даст "Ливерпулю" огромное преимущество в турнирной таблице.

"Когда вы говорите о мерсисайдском дерби на этой неделе, это самая важная игра сезона. Если "Ливерпуль" выиграет, они почти дотянутся до трофея Преимущество в девять очков за 14 игр до конца сезона — это огромное преимущество, учитывая форму, в которой сейчас находится "Ливерпуль", — говорит Каррагер.

Также эксперт считает, что "Арсеналу" такой отрыв не по силам.

"Если бы они смогли одержать победу над "Эвертоном", психологически это стало бы огромным подспорьем для "Ливерпуля", но я не думаю, что многие в "Арсенале" поверили бы, что они смогут отыграться, потому что на этом этапе сезона отрыв был бы огромным", - сказал Каррагер.

Экс-защитник назвал важные турниры для "Ливерпуля".

"Самое важное — выиграть крупные трофеи, а два самых крупных — это чемпионат и Лига чемпионов. Этот сезон может стать потрясающим", - сказал экс-защитник.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Эвертон" принимает "Ливерпуль" в перенесённом матче Премьер-Лиги. Счёт на момент написания новости 1:1.