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Эвертон в мерсисайдском дерби потерял ключевого футболиста команды. Видео
Здоровья
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Эвертон" в мерсисайдском дерби потерял ключевого футболиста команды.
На 21-й минуте вингер "Эвертона" Ндиайе неудачно приземлился на газон, боровшись с полузащитником "Ливерпуля" Домиником Собослаи. Сенегалец сел на газон и пришлось подозвать медиков.
Вингер попытался пройтись по полю, но боль оказалась сильнее. Ндиайе прикрыл лицо футболкой и заплакал, уходя с поля.
Дэвиду Мойесу пришлось использовать вынужденную замену. На 25-й минуте на поле вышел Джек Харрисон.
Видео моментов:
Травма Ндіає.— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) February 12, 2025
Відео: Setanta Sports pic.twitter.com/JHxJv1Eik7
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В этом сезоне Ндиайе сыграл в 24-х матчах Премьер-Лиги, в которых забил 6 голов.
На момент написания новости, "Эвертон" и "Ливерпуль" играют вничью 1:1.
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