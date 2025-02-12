Эвертон в мерсисайдском дерби потерял ключевого футболиста команды. Видео

"Эвертон" в мерсисайдском дерби потерял ключевого футболиста команды.

На 21-й минуте вингер "Эвертона" Ндиайе неудачно приземлился на газон, боровшись с полузащитником "Ливерпуля" Домиником Собослаи. Сенегалец сел на газон и пришлось подозвать медиков.

Вингер попытался пройтись по полю, но боль оказалась сильнее. Ндиайе прикрыл лицо футболкой и заплакал, уходя с поля.

Дэвиду Мойесу пришлось использовать вынужденную замену. На 25-й минуте на поле вышел Джек Харрисон.

Видео моментов:

Травма Ндіає.



Відео: Setanta Sports pic.twitter.com/JHxJv1Eik7 — Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) February 12, 2025

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В этом сезоне Ндиайе сыграл в 24-х матчах Премьер-Лиги, в которых забил 6 голов.

На момент написания новости, "Эвертон" и "Ливерпуль" играют вничью 1:1.