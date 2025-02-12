АПЛ. Эвертон – Ливерпуль 2:2. Драматическая концовка последнего дерби на Гудисон Парк

Это последнее мерсисайдское дерби на легендарном "Гудисон Парк", ведь со следующего сезона "ириски" переезжают на новый стадион. Болельщики "Ливерпуля" подготовили особый баннер в честь этого события, на котором было написано: "По крайней мере пустой трофейный кабинет легче перевозить". Подкол засчитан, но для прекрасного вечера еще нужно соперника обыгрывать.

Виталий Миколенко успел восстановиться к этой игре после того, как пропускал матч Кубка Англии из-за повреждения и это на самом деле очень важный момент, поскольку украинец неплохо играл против Мохамеда Салаха и справился точно лучше, чем потенциально мог условный Эшли Янг, но и без проблем не обошлось, все-таки это Салах.

Однако начался матч голом от хозяев поля. Неожиданно быстро они разыграли штрафной в центре поля и Брантуэйт отдал разрезной пас на Бету, который выбежал из-за спины защитника, принял мяч и выиграл дуэль у Аллисона. Быстрые 1:0, тотальный провал в центре обороны от ван Дейка и Конате, чего точно мы не ожидали, ведь такие имена.

Впрочем, не успели местные трибуны как следует отпраздновать, как уже прилетел гол в их ворота, быстро удалось выровнять счет ребятам Арне Слота, Салах подал именно из-под Миколенко, а в штрафную забежал Алексис Мак Аллистер. Красиво головой он направил мяч в дальний угол ворот, Пикфорд ничего не мог поделать и это 1:1.

Далее хозяева поля потеряли своего основного атакующего футболиста Илимана Ндиая, который находится в хорошей форме прямо сейчас. Он со слезами на глазах покидал поле и, кажется, это кадровая потеря надолго. А что касается самого футбола, то "красные" выглядели как-то пассивно. И это странно, ведь на выходных основной костяк отдыхал, когда команда вылетала из Кубка Англии от "Плимута". Мало удавалось впереди, хотя еще один замечательный момент, когда лишь в последний момент Тарковски выбил мяч прямо в ногу своему сопернику и это едва из этого не получился гол. Что касается "ирисок", то они рассчитывали на контратаки и физическую мощь Бету.

Во втором тайме "ириски" смогли создать хороший момент после передачи с правого фланга от Линдстрома, однако Дукуре пробил головой мимо ворот. Возможно, если бы на той позиции был именно Бету, то это могло бы стать голом, учитывая форму Норберту в этом матче. Да и вообще во втором тайме мы в атаке больше видели именно хозяев поля. Они даже забили второй гол, оформил его Брантуэйт, правда из офсайда. А затем Дукуре вновь показал свою темную сторону и просто ужасно пробил из выгодной позиции.

И несмотря на законы логики, после таких классных атак от "Эвертона", забила команда Арне Слота. Затяжная атака им удалась, после рикошета мяч попал к Джонсу, который обыгрался с Нуньесом и пробил по воротам. Пикфорд отбил, но дальше круглый полетел точно на ногу Салаху, Миколенко уже не успел накрыть это добивание, поэтому 1:2. Гол+ассист для Мохамеда сегодня, это его 14-й ассист в АПЛ в этом сезоне, а также 8-й гол в мерсисайдских дерби.

И когда гости очень грамотно отвели игру от собственной штрафной площадки и засушили игру, в основном контролируя мяч, закралась мысль, что свое последнее дерби на этом стадионе "Эвертон" все же проиграет, но против этого был капитан команды Джеймс Тарковски. Буквально в последней атаке матча, за секунды до финального свистка Миколенко подал в штрафную, где Бету отборолся со своим оппонентом и мяч попал к подключившемуся к атаке Тарковски. Удар в ближний угол от капитана получился сильным и точным. Эйфория на стадионе, ее было уже не остановить. Красивая концовка легендарного противостояния, которое прощается с легендарным стадионом.

"Ливерпуль" теряет очки, между ними и вторым "Арсеналом" семь очков при равенстве матчей. А что касается команды Миколенко, то они сравниваются по очкам с "Вест Хэмом" и "Тоттенхэмом", у всех по 27.

АПЛ, 15-й тур

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Эвертон" — "Ливерпуль" 2:2

Голы: Бету (11), Такровски (90+8) — Мак Аллистер (16), Салах (73)

"Эвертон": Пикфорд — О'Брайен, Тарковски, Брантуэйт, Миколенко — Гарнер (Янг, 87), Гейе (Айрогбунам, 77) — Линдстром (Алькарас, 77), Дукуре, Ндиай (Гаррисон, 25) — Бету

"Ливерпуль": Алиссон — Брэдли (Джонс, 61), Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 69) — Гравенберх (Александер-Арнолд, 61), Мак Аллистер — Салах, Собослай, Гакпо (Нуньес, 69) — Диас (Жота, 87)

Предупреждения: Линдстром (35), Гейе (37), Дукуре (45+3) — Робертсон (27), Брэдли (45+2), Джонс (63)