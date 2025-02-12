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Не только Джексон. В Челси травмировался ещё один нападающий

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Не только Джексон. В Челси травмировался ещё один нападающий

Getty Images / Global Images Ukraine

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В лондонском "Челси" травмировался ещё один нападающий.

19-летний Марк Гиу пропустит какое-то время из-за повреждения. Травму нападающий получил в матче против "Вест Хэма".Об этом сообщил главный тренер Энцо Мареска.

Источник сообщает, что "Челси" надеялись на лёгкое повреждение Джексона, но обследование подтвердило худшие опасения. Теперь нападающий пропустит пятничную поездку в Брайтон, а также поездку в "Астон Виллу" и матчи против "Саутгемптона", "Лестер Сити" и "Арсенала".

"Челси" смотрят с оптимизмом, что потеря Джексона не нанесёт серьёзного удара, поскольку есть Нкунку и Палмер, которые также забивают.

Джексон в соцсетях опубликовал фото в соцсетях, на которой он проходит лечение, с подписью "Время и тишина".

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Напомним, что "Челси" сейчас занимают четвёртое местто в турнирной таблице АПЛ.

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Источник:
Telegraph
Опубликовал: Владислав Прийменко
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