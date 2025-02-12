  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Помог вырвать ничью против лидера. Какие оценки получил Миколенко за матч с Ливерпулем
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Помог вырвать ничью против лидера. Какие оценки получил Миколенко за матч с Ливерпулем

Англия
Обновлено

Отдал предассист

Помог вырвать ничью против лидера. Какие оценки получил Миколенко за матч с Ливерпулем

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Эвертон" провёл последнее мерсисайдское дерби против "Ливерпуля" на "Гудисон Парк".

Виталий Миколенко 8 раз вынес мяч со штрафной зоны, выполнил 3 перехвата, сделал 2 подката. Выиграл 4 из 5 наземных дуэлей и одну воздушную дуэль.

Также на украинце один раз сфолили.

Миколенко сделал 75% точных передач, и 57 касаний.

Оценки от WhoScored и SofaScore – 7,0

Помог вырвать ничью против лидера. Какие оценки получил Миколенко за матч с Ливерпулем - изображение 1

Помог вырвать ничью против лидера. Какие оценки получил Миколенко за матч с Ливерпулем - изображение 2

Матч против "Ливерпуля" закончился со счётом 2:2.

По теме
yellow-arrow
Какое же дерби без драки. Футболисты Эвертона и Ливерпуля выясняли отношения после финального свистка
yellow-arrow
Нападающий Ливерпуля забил восьмой гол в мерсисайдском дерби
yellow-arrow
АПЛ. Эвертон – Ливерпуль 2:2. Драматическая концовка последнего дерби на Гудисон Парк
Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости