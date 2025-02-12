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Помог вырвать ничью против лидера. Какие оценки получил Миколенко за матч с Ливерпулем
Отдал предассист
Getty Images / Global Images Ukraine
"Эвертон" провёл последнее мерсисайдское дерби против "Ливерпуля" на "Гудисон Парк".
Виталий Миколенко 8 раз вынес мяч со штрафной зоны, выполнил 3 перехвата, сделал 2 подката. Выиграл 4 из 5 наземных дуэлей и одну воздушную дуэль.
Также на украинце один раз сфолили.
Миколенко сделал 75% точных передач, и 57 касаний.
Оценки от WhoScored и SofaScore – 7,0
Матч против "Ливерпуля" закончился со счётом 2:2.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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