Нападающий "Ливерпуля" забил восьмой гол в мерсисайдском дерби.

Египетский нападающий Мохамед Салах на 73-й минуте вывел "Ливерпуль" вперёд. Этот гол стал для Салаха восьмым в мерсисайдском дерби.

Mo Salah moves up to 5th in the all-time Merseyside Derby goal scorers list ???? pic.twitter.com/vfoO1Mynmg