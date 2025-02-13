  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Какое же дерби без драки. Футболисты Эвертона и Ливерпуля выясняли отношения после финального свистка
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Какое же дерби без драки. Футболисты Эвертона и Ливерпуля выясняли отношения после финального свистка

Англия

Были и красные карточки

Какое же дерби без драки. Футболисты Эвертона и Ливерпуля выясняли отношения после финального свистка

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Футболисты "Эвертона" и "Ливерпуля" подрались после финального свистка.

Защитник Джеймс Тарковски на 90+8 минуте забил гол и сравнял счёт в матче против "Ливерпуля". Английский футболист побежал праздновать к сектору фанатов "Ливерпуля".

Это не понравилось полузащитнику мерсисайдцев Кёртису Джонсу. После матча он толкнул Тарковски и стал применять силу. Команды устроили драку.

По жёлтой получили Дукуре и Джонс. Но это было их второе предупреждение, и карточка превратилась в красную.

Также прямую красную карточку получил тренер "Ливерпуля" Арне Слот за резкие высказывания в адрес судьи

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Последнее мерсисайдское дерби на "Гудисоне" завершилось вничью 2:2.

По теме
yellow-arrow
Нападающий Ливерпуля забил восьмой гол в мерсисайдском дерби
yellow-arrow
Помог вырвать ничью против лидера. Какие оценки получил Миколенко за матч с Ливерпулем
yellow-arrow
АПЛ. Эвертон – Ливерпуль 2:2. Драматическая концовка последнего дерби на Гудисон Парк
Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости