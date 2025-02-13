Какое же дерби без драки. Футболисты Эвертона и Ливерпуля выясняли отношения после финального свистка

Футболисты "Эвертона" и "Ливерпуля" подрались после финального свистка.

Защитник Джеймс Тарковски на 90+8 минуте забил гол и сравнял счёт в матче против "Ливерпуля". Английский футболист побежал праздновать к сектору фанатов "Ливерпуля".

Это не понравилось полузащитнику мерсисайдцев Кёртису Джонсу. После матча он толкнул Тарковски и стал применять силу. Команды устроили драку.

По жёлтой получили Дукуре и Джонс. Но это было их второе предупреждение, и карточка превратилась в красную.

Яке ж дербі без бійки



Відео: Setanta Sports pic.twitter.com/U0pHopyi97 — Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) February 12, 2025

Также прямую красную карточку получил тренер "Ливерпуля" Арне Слот за резкие высказывания в адрес судьи

Arne Slot received a red card after the full-time whistle ???????? pic.twitter.com/VsqRmdlcfz — Football on TNT Sports (@footballontnt) February 12, 2025

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Последнее мерсисайдское дерби на "Гудисоне" завершилось вничью 2:2.