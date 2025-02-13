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Легенда Манчестер Юнайтед разочарован, что игроки больше одержимы социальными сетями, нежели игрой
В этом есть правда
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Легенда "Манчестер Юнайтед" разочарован, что игроки больше одержимы социальными сетями, нежели игрой.
Гордон Стратчан, сыгравший пять сезонов за "Манчестер Юнайтед", считает, что игроки больше заинтересованы в личном продвижении, нежели клубном.
"Игроки не распространяют победный менталитет. Они распространяют Instagram. Я знаю, что они делают, я знаю, какую одежду они носят, я знаю, в каких клубах они бывают. Я вижу, на каком они корабле. Но я не вижу медалей Премьер-лиги или Лиги чемпионов.
В частности, за последние шесть лет эта победная культура была разрушена. В "Юнайтед", вероятно, есть несколько хороших игроков, таких как Фернандеш, который не идеальный капитан, но хороший игрок, и он окружён этими неудачниками. Для многих из них быть игроком "Юнайтед" было достаточно хорошо. Это должно измениться", — сказал Страчан.
Экс-футболист считает, что ннужно найти новых игроков.
"Где вы находите этих игроков и людей? Я правда не знаю. Потому что, вероятно, в той раздевалке сейчас много людей, которые отчаянно нуждаются в руководстве, потому что не каждый может быть лидером.
Аморим" и тот, кто отвечает за подбор игроков, должны найти новых. В клубе всегда были игроки, которые стремились к победе любой ценой, — Яап Стам и Неманья Видич, Уэйн Руни и Криштиану Роналду: всё дело в победе", - добавил экс-футболист.
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Напомним, что "Манчестер Юнайтед" в 24-х турах набрал 29 очков и занимает 13-е место.
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