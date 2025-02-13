Легенда "Манчестер Юнайтед" разочарован, что игроки больше одержимы социальными сетями, нежели игрой.

Гордон Стратчан, сыгравший пять сезонов за "Манчестер Юнайтед", считает, что игроки больше заинтересованы в личном продвижении, нежели клубном.

"Игроки не распространяют победный менталитет. Они распространяют Instagram. Я знаю, что они делают, я знаю, какую одежду они носят, я знаю, в каких клубах они бывают. Я вижу, на каком они корабле. Но я не вижу медалей Премьер-лиги или Лиги чемпионов.

В частности, за последние шесть лет эта победная культура была разрушена. В "Юнайтед", вероятно, есть несколько хороших игроков, таких как Фернандеш, который не идеальный капитан, но хороший игрок, и он окружён этими неудачниками. Для многих из них быть игроком "Юнайтед" было достаточно хорошо. Это должно измениться", — сказал Страчан.