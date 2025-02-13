Нападающий Ливерпуля отметился результативным достижением в АПЛ

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах отметился результативным достижением в АПЛ.

В матче против "Эвертона", египетский нападающий забил гол и отдал одну голевую передачу на Алексиса Мак Аллистера

По словам Opta, Мо Салах принял непосредственное участие в 23 голевых действиях в 13 выездных матчах "Ливерпуля" в Премьер-лиге в этом сезоне (14 голов, 9 голевых передач).

Это самый высокий показатель участия в выездных голах за один сезон среди игроков в истории турнира, обогнав Энди Коула, забившего 21 гол в сезоне 1993–94.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В данный момент Салах в 24-х матчах Премьер-Лиги забил 22 гола и сделал 14 голевых передач.