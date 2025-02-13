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Нападающий Ливерпуля отметился результативным достижением в АПЛ
Продолжает ставить рекорды
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах отметился результативным достижением в АПЛ.
В матче против "Эвертона", египетский нападающий забил гол и отдал одну голевую передачу на Алексиса Мак Аллистера
По словам Opta, Мо Салах принял непосредственное участие в 23 голевых действиях в 13 выездных матчах "Ливерпуля" в Премьер-лиге в этом сезоне (14 голов, 9 голевых передач).
Это самый высокий показатель участия в выездных голах за один сезон среди игроков в истории турнира, обогнав Энди Коула, забившего 21 гол в сезоне 1993–94.
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В данный момент Салах в 24-х матчах Премьер-Лиги забил 22 гола и сделал 14 голевых передач.
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