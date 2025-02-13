Капитан "Ливерпуля" рассказал ощущения от матча с "Эвертоном".

По словам Вирджила Ван Дейка, команда испытывает разочарование, но надо принять результат и двигаться дальше.

"Я думаю, что сейчас мы чувствуем очевидное разочарование, это вполне очевидно, и это будет сегодня и сегодня вечером. Но с завтрашнего дня мы сосредотачиваемся на "Волках" и пытаемся добыть три очка, и так далее, и так далее. Мы все знаем, что у нас много игр до международного перерыва, поэтому нет смысла слишком зацикливаться на этом результате. Мы хотели выиграть здесь, мы могли выиграть здесь, возможно, мы должны были выиграть здесь. Но что есть, то есть - мы принимаем это и идем дальше", - заявил капитан.

Нидерландский защитник дал совет болельщикам и игрокам.

"Я думаю, что мы поставили себя в очень хорошую позицию, и это благодаря упорной работе, качеству и последовательности, и я призываю всех просто смотреть на себя, стараться выигрывать каждую игру впереди и не смотреть на то, что делают другие и что пытаются сделать другие команды. Просто сосредоточьтесь на себе, старайтесь быть лучшей версией себя и добывать три очка в каждой игре, что впереди нас ждет. Это касается и болельщиков. Это будет очень напряженная последняя часть сезона, но давайте наслаждаться ею. Мы поставили себя в хорошую позицию, так давайте выйдем на поле и продолжим идти вперед", - добавил Ван Дейк.

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Напомним, что "Ливерпуль" сыграл с "Эвертоном" вничью 2:2. Сейчас мерсисайдцы занимают первое место в турнирной таблице с 57-ю баллами.