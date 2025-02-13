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Эвертон и Ливерпуль показали равные результаты за 120 игр на Гудисон Парк
На этот раз команды сыграли вничью 2:2 в рамках АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В 15-му туре чемпионата “ириски” избежали домашнего поражения от ЛФК на 90+8 минуте. Это было последнее мерсисайдское дерби на “Гудисон Парк”. С нового сезона клуб переедет на новый стадион.
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На “Гудисоне” каждая команда одержала по 41 победе. Еще 38 матчей закончились вничью.
“Синие” не уступают в Премьер-лиге уже четыре тура кряду. В этом промежутке коллектив набрал 10 очков и оторвался от зоны вылета. Подопечные Слота продолжают возглавлять таблицу.
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Источник:OptaJoe
Опубликовал: Александр Симченко
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