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Эвертон и Ливерпуль показали равные результаты за 120 игр на Гудисон Парк

Англия
Обновлено

На этот раз команды сыграли вничью 2:2 в рамках АПЛ

Эвертон и Ливерпуль показали равные результаты за 120 игр на Гудисон Парк

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В 15-му туре чемпионата “ириски” избежали домашнего поражения от ЛФК на 90+8 минуте. Это было последнее мерсисайдское дерби на “Гудисон Парк”. С нового сезона клуб переедет на новый стадион.

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На “Гудисоне” каждая команда одержала по 41 победе. Еще 38 матчей закончились вничью.

“Синие” не уступают в Премьер-лиге уже четыре тура кряду. В этом промежутке коллектив набрал 10 очков и оторвался от зоны вылета. Подопечные Слота продолжают возглавлять таблицу.

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Источник:
OptaJoe
Опубликовал: Александр Симченко
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