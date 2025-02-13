Эвертон и Ливерпуль показали равные результаты за 120 игр на Гудисон Парк

В 15-му туре чемпионата “ириски” избежали домашнего поражения от ЛФК на 90+8 минуте. Это было последнее мерсисайдское дерби на “Гудисон Парк”. С нового сезона клуб переедет на новый стадион.

На “Гудисоне” каждая команда одержала по 41 победе. Еще 38 матчей закончились вничью.

“Синие” не уступают в Премьер-лиге уже четыре тура кряду. В этом промежутке коллектив набрал 10 очков и оторвался от зоны вылета. Подопечные Слота продолжают возглавлять таблицу.