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Арсенал готовит новый контракт для своего нападающего

Англия

Ведутся переговоры с игроком

Арсенал готовит новый контракт для своего нападающего

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает журналист Бен Джейкобс, "Арсенал" ведет переговоры с Габриэлем Мартинелли и его представителями относительно нового контракта. Лондонский клуб надеется убедить вингера подписать соглашение, чтобы связать его долгосрочное будущее с командой.

У Мартинелли остается два с половиной года по действующему контракту, по которому он получает 180 000 фунтов в неделю.

Переговоры находятся на ранней стадии, но все стороны настроены оптимистично, чтобы достичь договоренности до завершения сезона в АПЛ.

Добавим, что в этом сезоне 23-летний бразилец забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 35 матчах за "Арсенал" во всех турнирах.

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Арсенал (Лондон) Габриель Мартинелли
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Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Алексей Полищук
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