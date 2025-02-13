Арсенал готовит новый контракт для своего нападающего

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, "Арсенал" ведет переговоры с Габриэлем Мартинелли и его представителями относительно нового контракта. Лондонский клуб надеется убедить вингера подписать соглашение, чтобы связать его долгосрочное будущее с командой.

У Мартинелли остается два с половиной года по действующему контракту, по которому он получает 180 000 фунтов в неделю.

Переговоры находятся на ранней стадии, но все стороны настроены оптимистично, чтобы достичь договоренности до завершения сезона в АПЛ.

Добавим, что в этом сезоне 23-летний бразилец забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 35 матчах за "Арсенал" во всех турнирах.