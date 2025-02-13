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Решение Бернарду Силвы, которое усложняет лето Манчестер Сити

Англия

Конец совместной истории?

Решение Бернарду Силвы, которое усложняет лето Манчестер Сити

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник Бернарду Силва принял решение, которое может стать переломным моментом в его карьере - он не намерен продлевать контракт с "Манчестер Сити" в ближайшие месяцы.

С 1 июля португалец вступит в последний год своего соглашения с клубом, что насторожило руководство чемпионов АПЛ. В ближайшие месяцы обе стороны проведут переговоры, чтобы определить будущее игрока, который также будет оценивать свои варианты на летнем трансферном рынке.

Контрактная ситуация делает португальца привлекательной целью для нескольких европейских клубов, которые могут попытаться подписать его летом.

Добавим, что в этом сезоне 30-летний Силва забил 3 гола и отдал 4 ассиста в 34 матчах за "Манчестер Сити" во всех турнирах.

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Манчестер Сити Бернарду Силва
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
13.02.2025 в 11:00
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
13.02.2025 в 11:00
Кому этот пенс нужен
Ответить
0
0

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