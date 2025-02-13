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Мойес - о вырванной ничье с Ливерпулем: Игроки отдают все, что у них есть

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Самоотдача на высшем уровне

Мойес - о вырванной ничье с Ливерпулем: Игроки отдают все, что у них есть

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес прокомментировал ничью своей команды в поединке против "Ливерпуля" (2:2) в чемпионате Англии.

Свой второй гол в ворота соперника "ириски" забили на 90+8 минуте.

"Думаю, то, что мы смогли отыграться и вырвать ничью, стало для нас большим результатом. Стадион был фантастическим. За свою карьеру я могу вспомнить вечера, когда здесь было здорово играть.

Некоторые матчи здесь были невероятными, но сегодняшняя будет в одном ряду с ними. Я думаю, что болельщики сегодня заставили стадион гордиться, и во многом команда тоже гордилась болельщиками. Они никогда не сдавались, упорно шли вперед. Временами нам не хватало качества, но мы пытались найти способ добиться результата и добились его.

Для меня главное - набрать очки, чтобы остаться в Премьер-лиге, это самое важное. Но сегодня, в игре, которая так много значит, я очень, очень доволен тем, как действуют игроки, но нам еще предстоит многое улучшить и сделать большие шаги.

Но, будем справедливы, игроки, которых мы сейчас имеем, действительно отдают все, что у них есть. Думаю, именно поэтому фанаты поддерживают их, потому что знают, что футболисты так усердно работают и делают все возможное.

У нас есть некоторые ограничения, но мы делаем все возможное, чтобы они не стали слишком большой проблемой", - сказал специалист.

В турнирной таблице АПЛ "Эвертон" занимает 15-е место после 24-х туров.

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Источник:
Everton
Опубликовал: Александр Бураков
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