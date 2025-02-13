Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мойес - о вырванной ничье с Ливерпулем: Игроки отдают все, что у них есть
Самоотдача на высшем уровне
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес прокомментировал ничью своей команды в поединке против "Ливерпуля" (2:2) в чемпионате Англии.
Свой второй гол в ворота соперника "ириски" забили на 90+8 минуте.
"Думаю, то, что мы смогли отыграться и вырвать ничью, стало для нас большим результатом. Стадион был фантастическим. За свою карьеру я могу вспомнить вечера, когда здесь было здорово играть.
Некоторые матчи здесь были невероятными, но сегодняшняя будет в одном ряду с ними. Я думаю, что болельщики сегодня заставили стадион гордиться, и во многом команда тоже гордилась болельщиками. Они никогда не сдавались, упорно шли вперед. Временами нам не хватало качества, но мы пытались найти способ добиться результата и добились его.
Для меня главное - набрать очки, чтобы остаться в Премьер-лиге, это самое важное. Но сегодня, в игре, которая так много значит, я очень, очень доволен тем, как действуют игроки, но нам еще предстоит многое улучшить и сделать большие шаги.
Но, будем справедливы, игроки, которых мы сейчас имеем, действительно отдают все, что у них есть. Думаю, именно поэтому фанаты поддерживают их, потому что знают, что футболисты так усердно работают и делают все возможное.
У нас есть некоторые ограничения, но мы делаем все возможное, чтобы они не стали слишком большой проблемой", - сказал специалист.
В турнирной таблице АПЛ "Эвертон" занимает 15-е место после 24-х туров.
Популярное сейчас
- Сухарь Трубина, неудачи итальянцев в ЛЧ и драма в мерсисайдском дерби. Главные новости за 12 февраля
- АПЛ. Эвертон – Ливерпуль 2:2. Драматическая концовка последнего дерби на Гудисон Парк
- Зеленский рассказал, когда отменят военное положение и коснулся вопроса выборов
- Сити – Реал, мерсисайдское дерби, Бавария в гостях у чемпиона. Расписание футбола на 10 – 16 февраля
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф