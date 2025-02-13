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Стало известно, кто возглавит Ливерпуль в ближайшем матче Премьер-Лиги

Англия

Последствия дерби

Стало известно, кто возглавит Ливерпуль в ближайшем матче Премьер-Лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Стало известно, кто возглавит "Ливерпуль" в ближайшем матче Премьер-Лиги.

По информации журналиста DailyMail Льюисса Стэлли, "мерсисайдцев" в матче Премьер-Лиги, с большей вероятностью, возглавит ассистент тренера Джонни Хейтинга.

После матча с "Эвертоном" главный тренер команды Арне Слот и его помощник Сипке Хульсхофф получили красные карточки за эмоциональные высказывания в адрес рефери Майкла Оливера.

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Напомним, что последнее мерсисайдское дерби на "Гудисон Парк" завершилось со счётом 2:2. Решающий гол забил защитник Джеймс Тарковски и спровоцировал драку.

Некоторые футболисты получили красные карточки. К слову, обзор матча смотрите на нашем сайте.

Следующий матч "Ливерпуль" сыграет против "Вулверхэмптона" в Премьер-Лиге 16 февраля.

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Источник:
Lewis Steele
Опубликовал: Владислав Прийменко
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