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Посвятила клубу всю свою жизнь. Владельцы Манчестер Юнайтед готовы попрощаться с руководителем команды

Англия

Некоторые сотрудники расстроены

Посвятила клубу всю свою жизнь. Владельцы Манчестер Юнайтед готовы попрощаться с руководителем команды

Фото: twitter.com/ManUtd

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"Манчестер Юнайтед" готов попрощаться с сотрудником, работавшим 30 лет в клубе.

По информации The Times, команда готова расстаться с руководителем команды Джеки Кей. Женщина работает с 1995 года.

Сначала Кей была исполнительным помощником бывшего генерального директора Дэвида Гилла, а затем более десяти лет отвечала за логистику первой команды на тренировочной базе в Каррингтоне.

В октябре 2023 года её назначили на должность руководителя команды. Это случилось до того, как сэр Джим Рэтклифф и Ineos стали совладельцами клуба.

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Источник пишет, что Кей – связующее звено между менеджером и игроками.

"Джеки Кей была очень популярна среди игроков, а также среди сменявших друг друга менеджеров. Один инсайдер назвал Кей "маслом в машине", связующим звеном между менеджером и игроками", - сообщил источник.

Условия ухода Кей ещё не согласованы, но на прошлой неделе ей сообщили об этом решении. Некоторые сотрудники были "расстроены" этим решением, отметив, что Кей "посвятила клубу всю свою жизнь".

The Times пишет, что уход Кей не связан с новостью о дальнейших сокращениях. Клуб не прокомментировал данный вопрос.

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Напомним, что "Манчестер Юнайтед" готов сократить от 100 – 200 сотрудников клуба. “mто связано с оптимизацией расходов.

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Источник:
The Times
Опубликовал: Владислав Прийменко
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