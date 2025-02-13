Лондонский "Челси" продолжает следить за главной трансферной целью "Арсенала". Непримиримые соперники могут развязать серьезную борьбу за форварда летом.

"Беньямин Шешко и Александер Исак являются главными целями "Арсенала" на летнее трансферное окно. Но "Челси" тоже внимательно следит за Шешко, несмотря на то, что руководство "канониров" совсем недавно контактировало с его представителями", — сказал Фабрицио Романо в последнем видео на собственном ютуб-канале.

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Напомним, что ранее "Арсенал" потерял Кая Гаверца до конца сезона из-за травмы на тренировке. У "синих" тоже есть проблемы на позиции нападающего, учитывая длительную травму Николаса Джексона.