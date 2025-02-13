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Это сильно. Защитник Эвертона забил Ливерпулю в своём юбилейном матче

Англия

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Это сильно. Защитник Эвертона забил Ливерпулю в своём юбилейном матче

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Эвертона" забил "Ливерпулю" в своём юбилейном матче.

Мерсисайдское дерби стало для Джеймса Тарковски 100-м матчем в Премьер-Лиге, проведённым за "Эвертон".

Более того, он стал автором последнего гола "Эвертона" в матче и сравнял счёт.

За 100 матчей в Премьер-Лиге за "Эвертон" Джеймс Тарковски забил 3 гола и отдал 3 голевых передачи. Также на счету защитника 21 жёлтая карточка.

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К слову, Тарковски провёл 294-й матч в Чемпионате Англии. 194 поединка английский футболист сыграл за "Бёрнли".

В этом сезоне Джеймс Тарковски в 24-х матчах забил гол и отдал одну голевую передачу.

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Джеймс Тарковски
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Источник:
Football on TNT
Опубликовал: Владислав Прийменко
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