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Основной форвард Челси пропустит несколько недель из-за травмы
Неутешительные прогнозы оправдались
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Основной форвард лондонского "Челси" пропустит несколько недель из-за серьезной травмы.
Главный тренер "синих" Энцо Мареска подтвердил на своей пресс-конференции, что Николас Джексон пропустит около 6-8 недель из-за травмы подколенного сухожилия. Таким образом 23-летний сенегалец не вернется на поле до мартовской паузы на международные матчи.
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Напомним, что в этом сезоне Николас Джексон забил 9 голов и отдал 5 ассистов в 23 матчах в АПЛ.
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Источник:Chelsea FC
Опубликовал: Андрей Журба
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