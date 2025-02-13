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Основной форвард Челси пропустит несколько недель из-за травмы

Англия

Неутешительные прогнозы оправдались

Основной форвард Челси пропустит несколько недель из-за травмы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Основной форвард лондонского "Челси" пропустит несколько недель из-за серьезной травмы.

Главный тренер "синих" Энцо Мареска подтвердил на своей пресс-конференции, что Николас Джексон пропустит около 6-8 недель из-за травмы подколенного сухожилия. Таким образом 23-летний сенегалец не вернется на поле до мартовской паузы на международные матчи.

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Напомним, что в этом сезоне Николас Джексон забил 9 голов и отдал 5 ассистов в 23 матчах в АПЛ.

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Челси (Лондон) Энцо Мареска Николас Джексон
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Источник:
Chelsea FC
Опубликовал: Андрей Журба
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