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Последствия дерби. Премьер-Лига назвала сроки дисквалификации игроков Ливерпуля и Эвертона
Это ещё мягко обошлись
Getty Images / Global Images Ukraine
Премьер-Лига назвала сроки дисквалификации Арне Слота и игроков "Ливерпуля" и "Эвертона".
По словам Премьер-Лиги, полузащитник "Ливерпуля" Кёртис Джонс получил дисквалификацию на матч против "Вулверхэмптона". Полузащитник "Эвертона" Абдулай Дукуре пропустит матч с "Кристал Пэлас".
Обновлено 14:23
Ранее на сайте Премьер-Лиги была информация об дисквалификации главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота. Но спустя некоторое время её убрали.
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Напомним, что в конце мерсисайдского дерби произошла драка между футболистами "Ливерпуля" и "Эвертона".
Матч между "Эвертоном" и "Ливерпулем" закончился со счётом 2:2. Обзор встречи смотрите на нашем сайте.
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