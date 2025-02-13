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Последствия дерби. Премьер-Лига назвала сроки дисквалификации игроков Ливерпуля и Эвертона

Англия
Обновлено

Это ещё мягко обошлись

Последствия дерби. Премьер-Лига назвала сроки дисквалификации игроков Ливерпуля и Эвертона

Getty Images / Global Images Ukraine

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Премьер-Лига назвала сроки дисквалификации Арне Слота и игроков "Ливерпуля" и "Эвертона".

По словам Премьер-Лиги, полузащитник "Ливерпуля" Кёртис Джонс получил дисквалификацию на матч против "Вулверхэмптона". Полузащитник "Эвертона" Абдулай Дукуре пропустит матч с "Кристал Пэлас".

Обновлено 14:23

Ранее на сайте Премьер-Лиги была информация об дисквалификации главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота. Но спустя некоторое время её убрали.

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Напомним, что в конце мерсисайдского дерби произошла драка между футболистами "Ливерпуля" и "Эвертона".

Матч между "Эвертоном" и "Ливерпулем" закончился со счётом 2:2. Обзор встречи смотрите на нашем сайте.

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Английская Премьер-лига Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль Абдулайе Дукуре Арне Слот Кертис Джонс
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Источник:
Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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