Последствия дерби. Премьер-Лига назвала сроки дисквалификации игроков Ливерпуля и Эвертона

Премьер-Лига назвала сроки дисквалификации Арне Слота и игроков "Ливерпуля" и "Эвертона".

По словам Премьер-Лиги, полузащитник "Ливерпуля" Кёртис Джонс получил дисквалификацию на матч против "Вулверхэмптона". Полузащитник "Эвертона" Абдулай Дукуре пропустит матч с "Кристал Пэлас".

Обновлено 14:23 Ранее на сайте Премьер-Лиги была информация об дисквалификации главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота. Но спустя некоторое время её убрали.

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Напомним, что в конце мерсисайдского дерби произошла драка между футболистами "Ливерпуля" и "Эвертона".

Матч между "Эвертоном" и "Ливерпулем" закончился со счётом 2:2. Обзор встречи смотрите на нашем сайте.