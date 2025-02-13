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Ливерпуль и Арсенал среди главных претендентов на вингера ПСВ
Конкуренция будет большой
21-летний вингер Йоган Бакайоко демонстрирует великолепную игру и уже давно связывается с переходом в топ-чемпионаты.
По информации от источников издания CaughtOffside, "Ливерпуль" серьезно рассматривает возможность трансфера бельгийца этим летом. "Арсенал" также среди заинтересованных клубов. Ожидается, что "ПСВ" оценит своего таланта в пределах 50-60 миллионов евро.
"Мерсисайдцы" будут искать нового атакующего игрока, поскольку контракт Мохамеда Салаха подходит к концу, и он может покинуть "Энфилд" на правах свободного агента. "Арсенал" тоже рассматривает Бакайоко как потенциальное усиление атаки.
За вингером также следят "Ньюкасл", "Боруссия Дортмунд" и "РБ Лейпциг".
Добавим, что в этом сезоне Йоган забил 10 голов и отдал 3 ассиста в 31 матче за "ПСВ" во всех турнирах.
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