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Ливерпуль и Арсенал среди главных претендентов на вингера ПСВ

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Конкуренция будет большой

Ливерпуль и Арсенал среди главных претендентов на вингера ПСВ

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21-летний вингер Йоган Бакайоко демонстрирует великолепную игру и уже давно связывается с переходом в топ-чемпионаты.

По информации от источников издания CaughtOffside, "Ливерпуль" серьезно рассматривает возможность трансфера бельгийца этим летом. "Арсенал" также среди заинтересованных клубов. Ожидается, что "ПСВ" оценит своего таланта в пределах 50-60 миллионов евро.

"Мерсисайдцы" будут искать нового атакующего игрока, поскольку контракт Мохамеда Салаха подходит к концу, и он может покинуть "Энфилд" на правах свободного агента. "Арсенал" тоже рассматривает Бакайоко как потенциальное усиление атаки.

За вингером также следят "Ньюкасл", "Боруссия Дортмунд" и "РБ Лейпциг".

Добавим, что в этом сезоне Йоган забил 10 голов и отдал 3 ассиста в 31 матче за "ПСВ" во всех турнирах.

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Арсенал (Лондон) ПСВ (Эйндховен) Ливерпуль Йохан Бакайоко
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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Алексей Полищук
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