Ушёл из своего клуба посреди сезона. Один из аутсайдеров Чемпионшипа представил нового тренера

Один из аутсайдеров Чемпионшипа представил нового тренера.

"Дерби Каунти" официально представил Джона Юстеса новым главным тренером команды. Контракт с тренером подписан до 2028 года.

Reintroducing our ???? Head Coach. ????



Welcome back, boss. ???? pic.twitter.com/ne6c8ntOYY — Derby County (@dcfcofficial) February 13, 2025

Юстас посреди сезона ушёл из "Блэкберна", контракт с которым был до 2026 года.

Английский специалист играл за "Дерби Каунти" в сезоне 2008/09 в аренде из "Уотфорда". В сезоне 2013/14 он присоединился к клубу свободным агентом и в 2015-м году завершил карьеру.

Полузащитник сыграл за "быков" 62 матча, в которых отметился 3 голами.

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Сейчас "Дерби Каунти" занимает 21-е место в Чемпионшипе и находится вблизи зоны вылета