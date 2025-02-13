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Ушёл из своего клуба посреди сезона. Один из аутсайдеров Чемпионшипа представил нового тренера

Англия

Удивительно

Ушёл из своего клуба посреди сезона. Один из аутсайдеров Чемпионшипа представил нового тренера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Один из аутсайдеров Чемпионшипа представил нового тренера.

"Дерби Каунти" официально представил Джона Юстеса новым главным тренером команды. Контракт с тренером подписан до 2028 года.

Юстас посреди сезона ушёл из "Блэкберна", контракт с которым был до 2026 года.

Английский специалист играл за "Дерби Каунти" в сезоне 2008/09 в аренде из "Уотфорда". В сезоне 2013/14 он присоединился к клубу свободным агентом и в 2015-м году завершил карьеру.

Полузащитник сыграл за "быков" 62 матча, в которых отметился 3 голами.

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Сейчас "Дерби Каунти" занимает 21-е место в Чемпионшипе и находится вблизи зоны вылета

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Источник:
Derby County
Опубликовал: Владислав Прийменко
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