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Ушёл из своего клуба посреди сезона. Один из аутсайдеров Чемпионшипа представил нового тренера
Удивительно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Один из аутсайдеров Чемпионшипа представил нового тренера.
"Дерби Каунти" официально представил Джона Юстеса новым главным тренером команды. Контракт с тренером подписан до 2028 года.
Reintroducing our ???? Head Coach. ????— Derby County (@dcfcofficial) February 13, 2025
Welcome back, boss. ???? pic.twitter.com/ne6c8ntOYY
Юстас посреди сезона ушёл из "Блэкберна", контракт с которым был до 2026 года.
Английский специалист играл за "Дерби Каунти" в сезоне 2008/09 в аренде из "Уотфорда". В сезоне 2013/14 он присоединился к клубу свободным агентом и в 2015-м году завершил карьеру.
Полузащитник сыграл за "быков" 62 матча, в которых отметился 3 голами.
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Сейчас "Дерби Каунти" занимает 21-е место в Чемпионшипе и находится вблизи зоны вылета
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