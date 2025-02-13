Мареска рассказал, кто сейчас является основным голкипером Челси

Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска прокомментировал ситуацию с вратарями.

"Я разговаривал с Робертом Санчесом за несколько дней до матча против "Вест Хэма" (2:1), когда я принял решение выпустить в старте Филиппа Йоргенсена. После этого я не говорил с Робертом и Филиппом. Они понимают ситуацию.

Мое решение также заключалось в том, чтобы дать Санчесу время восстановиться психически и физически, но я не хочу от матча к матчу менять голкиперов. На данный момент первым номером является Йоргенсен", — добавил Мареска.