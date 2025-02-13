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Мареска рассказал, кто сейчас является основным голкипером Челси
Итальянский специалист объяснил свой выбор
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска прокомментировал ситуацию с вратарями.
"Я разговаривал с Робертом Санчесом за несколько дней до матча против "Вест Хэма" (2:1), когда я принял решение выпустить в старте Филиппа Йоргенсена. После этого я не говорил с Робертом и Филиппом. Они понимают ситуацию.
Мое решение также заключалось в том, чтобы дать Санчесу время восстановиться психически и физически, но я не хочу от матча к матчу менять голкиперов. На данный момент первым номером является Йоргенсен", — добавил Мареска.
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Отметим, что в текущем сезоне Филипп Йоргенсен провел 14 матчей в составе "Челси" во всех турнирах, сыграв на ноль в пяти поединках. Летом 22-летний датчанин присоединился к команде за 24,5 миллиона евро из "Вильярреала".
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