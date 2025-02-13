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Рууд ван Нистелрой поделился своими переживаниями перед матчем с Арсеналом

Англия

Наставник лисов подчеркивает, что его команда способна играть против топ-клубов

Рууд ван Нистелрой поделился своими переживаниями перед матчем с Арсеналом

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Лестера" Рууд ван Нистелрой поделился мыслями накануне матча против "Арсенала".

"Это очень серьезный вызов для нас, которого мы с нетерпением ждем. Мы должны продолжать работать над тем, чтобы развить свой успех в прошлом матче. Ребята показали, что они способны против "Манчестер Юнайтед".

"Нам нужно подготовиться к этому матчу как можно лучше, чтобы показать свой уровень. Мы начали играть намного лучше как в нападении, так и в защите. Мы должны соответствовать собственным стандартам в каждом поединке", — отметил наставник "лисов".

Матч между "Лестером" и "Арсеналом" состоится в субботу, 15-го февраля. Начало игры в 14:30 по киевскому времени.

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На данный момент «Лестер» находится на 18-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков после 24-х сыгранных туров в чемпионате Англии. Рууд ван Нистелрой одержал лишь две победы во главе команды в 11 матчах в АПЛ.

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Рууд ван Нистелрой Арсенал (Лондон) Лестер Сити
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Источник:
Leicester City FC
Опубликовал: Андрей Журба
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