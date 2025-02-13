Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рууд ван Нистелрой поделился своими переживаниями перед матчем с Арсеналом
Наставник лисов подчеркивает, что его команда способна играть против топ-клубов
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Лестера" Рууд ван Нистелрой поделился мыслями накануне матча против "Арсенала".
"Это очень серьезный вызов для нас, которого мы с нетерпением ждем. Мы должны продолжать работать над тем, чтобы развить свой успех в прошлом матче. Ребята показали, что они способны против "Манчестер Юнайтед".
"Нам нужно подготовиться к этому матчу как можно лучше, чтобы показать свой уровень. Мы начали играть намного лучше как в нападении, так и в защите. Мы должны соответствовать собственным стандартам в каждом поединке", — отметил наставник "лисов".
Матч между "Лестером" и "Арсеналом" состоится в субботу, 15-го февраля. Начало игры в 14:30 по киевскому времени.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
На данный момент «Лестер» находится на 18-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков после 24-х сыгранных туров в чемпионате Англии. Рууд ван Нистелрой одержал лишь две победы во главе команды в 11 матчах в АПЛ.
Популярное сейчас
- Трамп считает непрактичным членство Украины в НАТО. Помощь может быть только при одном условии
- Сабо: Не совсем понимаю президента Динамо относительно трансферов
- "Решили не рисковать": Вацко объяснил, почему Динамо не продало Бражко
- Сити – Реал, мерсисайдское дерби, Бавария в гостях у чемпиона. Расписание футбола на 10 – 16 февраля
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола