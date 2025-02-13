Рууд ван Нистелрой поделился своими переживаниями перед матчем с Арсеналом

Главный тренер "Лестера" Рууд ван Нистелрой поделился мыслями накануне матча против "Арсенала".

"Это очень серьезный вызов для нас, которого мы с нетерпением ждем. Мы должны продолжать работать над тем, чтобы развить свой успех в прошлом матче. Ребята показали, что они способны против "Манчестер Юнайтед".

"Нам нужно подготовиться к этому матчу как можно лучше, чтобы показать свой уровень. Мы начали играть намного лучше как в нападении, так и в защите. Мы должны соответствовать собственным стандартам в каждом поединке", — отметил наставник "лисов".