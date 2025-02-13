Журналист "Ливерпуля" опроверг информацию о дисквалификации главного тренера клуба.

По словам Дэвида Линча, заявление сайта Премьер-Лиги о дисквалификации Арне Слота на 2 матча ошибочное. Сначала FA ознакомится с отчётом арбитра Майкла Оливера и на его основе примет решение об наказании.

Журналист заверил, что Арне Слот будет руководить командой в матче против "Вулверхэмптона".

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Арне Слот получил красную карточку после матча с "Эвертоном" за эмоциональный разговор с Оливером. Также удаление увидел перед собой и его помощник. Из футболистов удаления получили полузащитники "Ливерпуля" Кёртис Джонс и "Эвертона" Абдулай Дукуре

АПЛ впоследствии удалила информацию об дисквалификации нидерландского специалиста.

Напомним, что мерсисайдское дерби закончилось со счётом 2:2. Обзор матча смотрите на нашем сайте.