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Журналист Ливерпуля опроверг информацию о дисквалификации главного тренера клуба
Но радоваться преждевременно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Журналист "Ливерпуля" опроверг информацию о дисквалификации главного тренера клуба.
По словам Дэвида Линча, заявление сайта Премьер-Лиги о дисквалификации Арне Слота на 2 матча ошибочное. Сначала FA ознакомится с отчётом арбитра Майкла Оливера и на его основе примет решение об наказании.
Журналист заверил, что Арне Слот будет руководить командой в матче против "Вулверхэмптона".
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Арне Слот получил красную карточку после матча с "Эвертоном" за эмоциональный разговор с Оливером. Также удаление увидел перед собой и его помощник. Из футболистов удаления получили полузащитники "Ливерпуля" Кёртис Джонс и "Эвертона" Абдулай Дукуре
АПЛ впоследствии удалила информацию об дисквалификации нидерландского специалиста.
Напомним, что мерсисайдское дерби закончилось со счётом 2:2. Обзор матча смотрите на нашем сайте.
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