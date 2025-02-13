В матчах Кубка Англии будет применена полуавтоматическая система определения офсайдов

В нескольких матчах Кубка Англии будет применена полуавтоматическая система определения офсайдов.

Как сообщает авторитетное издание Sky Sports, эта технология будет использоваться в семи матчах пятого раунда Кубка Англии, которые будут проходить на стадионах клубов, выступающих в Английской Премьер-лиге.

Известно, что в случае успеха система будет внедрена до конца сезона на матчи чемпионата Англии.

Таким образом, во время матча между "Престоном" и "Бернли" в 1/8 финала старейшего футбольного турнира будет использована только система видеоповторов (VAR).

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Напомним, что ранее появлялась информация о том, что данная технология, способная облегчить работу арбитрам, будет эксплуатироваться в матчах АПЛ, однако ее введение было отложено.