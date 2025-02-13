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Топ-клубы во главе с Челси следят за Забарным и другими звездами Борнмута

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К футболисту сборной Украины есть предметный интерес

Топ-клубы во главе с Челси следят за Забарным и другими звездами Борнмута

Getty Images/Global Images Ukraine

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Английские топ-клубы следят за Ильей Забарным и другими звездами "Борнмута".

Как сообщает издание Daily Mail, лондонский "Челси" ценит талант 19-летнего центрального защитника "Борнмута" Дина Хейсена, которым интересуются и другие команды Европы, а также 22-летнего Ильи Забарного.

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Известно, что Антуан Семеньо и Милош Керкез тоже привлекают внимание европейских топ-клубов. Летнее трансферное окно для "вишен" может стать очень успешным, ведь каждый из этих футболистов может покинуть команду за огромные деньги.

Также отмечается, что, несмотря на неясность будущего сразу четырех звездных футболистов "Борнмута", главный тренер команды Андони Ираола точно останется в клубе.

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Напомним, что "Борнмут" находится на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ, отставая лишь на три очка от зоны, которая позволяет квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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Челси (Лондон) Борнмут Илья Забарный Антуан Семеньо Милош Керкез Дин Хейсен
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Андрей Журба
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