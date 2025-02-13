Английский журналист объяснил, почему звезда академии не поможет Арсеналу в этом сезоне

Как пишет журналист Сами Мокбель, юный талант "Арсенала" Макс Доуман пока что не может дебютировать в Премьер-лиге из-за регламентных ограничений.

Согласно правилам, игрок, который официально входит в возрастную группу ниже U16, не может быть заявлен на матч или участвовать в поединках АПЛ. Сейчас 15-летний Доуман, хотя он и тренируется с первой командой и играет за U21, официально внесен в состав U15, что делает его недоступным для первой команды.

Тем не менее "Арсенал" может подать запрос на специальное разрешение, чтобы иметь право использовать талантливого игрока, учитывая нынешнюю ситуацию с травмами, но пока неизвестно, согласится ли Премьер-лига сделать исключение.

Добавим, что Доуман в сентябре стал самым молодым автором гола в истории Юношеской лиги УЕФА - в возрасте 14 лет, 8 месяцев и 19 дней. А в декабре, за месяц до своего 15-летия, он стал самым молодым футболистом, который играл за "Арсенал" U21.