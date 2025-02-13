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Спортивный врач назвал предварительные сроки отсутствия вингера Эвертона
Здоровья
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный врач назвал предварительные сроки отсутствия вингера "Эвертона".
По словам Дмитрия Бабелюка, Ндиайе может выбыть минимум на 4 недели. Это связано с неудачным исполнением паса
"Пытаясь отдать пас "щекой", игрок зарыл носком стопы в газон, что привело к чрезмерной внешней ротации стопы и соответственно растяжению внутренней стороны коленного сустава.
Такой механизм часто приводит к травме внутренней боковой связки колена. Это довольно неприятная травма, которая, при лучшем сценарии, требует несколько недель на восстановление.
Правда, следует помнить, что эта травма часто рецидивирует, а значит, в идеальных условиях, нужно хотя бы 4 недели даже для травмы первой степени, чтобы качественно восстановиться.", - написал врач.
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Точные сроки отсутствия станут известны после обследования, потому что еще может пострадать мениск.
Напомним, что Ндиайе заменили на 25-й минуте. Нападающий покидая поле хромал и плакал.
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