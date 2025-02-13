Спортивный врач назвал предварительные сроки отсутствия вингера "Эвертона".

По словам Дмитрия Бабелюка, Ндиайе может выбыть минимум на 4 недели. Это связано с неудачным исполнением паса

"Пытаясь отдать пас "щекой", игрок зарыл носком стопы в газон, что привело к чрезмерной внешней ротации стопы и соответственно растяжению внутренней стороны коленного сустава.

Такой механизм часто приводит к травме внутренней боковой связки колена. Это довольно неприятная травма, которая, при лучшем сценарии, требует несколько недель на восстановление.

Правда, следует помнить, что эта травма часто рецидивирует, а значит, в идеальных условиях, нужно хотя бы 4 недели даже для травмы первой степени, чтобы качественно восстановиться.", - написал врач.