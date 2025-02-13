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Молодой защитник Барселоны продлил контракт с клубом
До 2029 года
Getty Images/Global Images Ukraine
Молодой защитник "Барселоны" продлил контракт с клубом.
Испанский клуб сообщил, что Пау Кубарси подписал новый контракт с клубом ещё на 4,5 года.
La historia continúa. Cubarsí 2029 ????❤️ pic.twitter.com/FvmtO3qkoM— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 13, 2025
По информации авторитетного источника, новый контракт – это стратегия долгосрочного плана, задуманного директором клуба Деку.
18-летний Пау Кубарси уже провёл 60 матчей за основную команду испанского гранда.
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В этом сезоне испанский защитник сыграл во всех 36-ти матчах "Барселоны", в которых отметился тремя голевыми передачами.
Прошлый контракт Кубарси был действителен до 2027 года.
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