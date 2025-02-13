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Ливерпуль в матче с Эвертоном пропустил один из самых поздних голов
И такое бывает
Фото: ITV
"Ливерпуль" в матче с "Эвертоном" пропустил один из самых поздних голов.
По информации Opta, Джеймс Тарковски забил второй поздний гол в ворота "Ливерпуля" за всю историю Премьер-Лиги с сезона 2006/07. Защитник отметился на 97:07 минуте.
Лидерство принадлежит нападающему "Арсенала", который в апреле 2011 года забил гол в ворота "Ливерпуля" на 97:10 минуте. Поединок закончился со счётом 1:1. Ответный гол забил Дирк Кюйт на 90+9-й минуте.
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Напомним, матч "Ливерпуля" с "Эвертоном" закончился со счётом 2:2. Голами за "Эвертон" отмечались Бету и Тарковски. За "Ливерпуль" - Мак Аллистер и Салах.
Обзор матча смотрите на сайте.
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